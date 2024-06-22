ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin aileleriyle telefonda görüştü.

Dervişoğlu, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Ayrıca, İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret eden Ulusoy'a, İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar da eşlik etti.