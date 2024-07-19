İyi Parti Gölcük İlçe Başkanlığına Mustafa Çalışkan atandı.KOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı Soner Yusufoğlu’nun istifa etmesinin ardından boş kalan İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Çalışkan atandı. İl binasında yeni görevi tebliğ edilen Çalışkan’a Kocaeli İl Başkanı M. Kamil Şirin başarılar diledi.

İl Başkanı M. Kamil Şirin, atama sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İYİ Parti, milletimizin ışığı, demokrasinin ve adaletin savunucusudur. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde ülkemizin güneşini tekrar parlatacağız. Gölcük İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Çalışkan arkadaşımız atanmış bulunmaktadır. İlçemizde en kısa sürede yönetimini oluşturarak çalışmalara başlayacaktır. Çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyor, ilçe başkanlığının kendisine, Gölcük’ümüze ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

MUSTAFA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Mustafa Çalışkan, 1972 İstanbul doğumlu olup 1988 yılında girmiş olduğu Deniz Harp Okulu’ndan 1992 yılında Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. 1992 – 2020 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Yüzer ve Kıyı Birliklerinde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 30 Ağustos 2020 tarihinde Bartın Deniz ve Garnizon Komutanlığından Kıdemli Albay rütbesi ile emekli olmuştur. İngilizce bilen Çalışkan evli ve iki çocuk babasıdır.