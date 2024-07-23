İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, Bornova Meydanı'nda anlamlı bir aşure etkinliği düzenledi. İl Başkanı Av. Ülkü Doğan’ın önderliğinde gerçekleştirilen etkinlik, İzmirli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Etkinliğe İYİ Parti İzmir ilçe başkanları da katılarak destek verdi.

Semazen gösterisi büyük ilgi topladı

Aşure dağıtımının yanı sıra, etkinlikte düzenlenen semazen gösterisi de katılımcılardan tam not aldı. Renkli ve görkemli görüntülere sahne olan gösteri, etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri oldu.