İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı, genel merkez tarafından yapılan yeni atamalarla yenilenme sürecine girdi. Yeni ilçe başkanları belirlenirken, teşkilatın güçlendirilmesi ve yeni bir enerjiyle çalışmalara devam edilmesi hedefleniyor.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, partinin İzmir'deki teşkilat yapısında önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı. Genel merkez tarafından yapılan atamalarla birlikte Menemen'e Tanzer Sucu, Ödemiş'e İbrahim Kaya, Aliağa'ya Deniz Hancı, Gaziemir'e Hakan Kara, Menderes'e Ali Kayış, Tire'ye Ela Ekici, Bayındır'a İhsan Örün, Bayraklı'ya Ebubekir Çelik, Karşıyaka'ya Yetkin Hafızoğlu, Kınık'a ise Olcay Oral'ın atandığını belirtti.

Başkan Doğan, yapılan atamaların teşkilat içindeki güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayarak, "İzmir'deki üç ilçe haricinde bütün ilçe başkanlarını yenileyerek yeni bir döneme girdik. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hem parti için hem de şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Eksik kalan ilçe başkanlıklarının da önümüzdeki hafta içinde tamamlanacağını belirten Doğan, "Bugüne kadar görev alan ve emek veren ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir hizmet yarışıyla ilerliyoruz. Tecrübeli isimlerin bilgi birikimiyle, yeni atananların enerjisi birleşerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.