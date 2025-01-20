İYİ Parti Lideri Musavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ın gözaltı kararını şiddetle kınayarak, “Yargı cambazlıklarına, siyaset düzenbazlıklarına karşı duracağız” dedi.

“Yargı cambazlıklarına karşı duracağız”

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, yargı ve siyaset arasındaki kirli ilişkileri hedef alarak, "Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını... Bunların hepsine karşı duracağız" ifadelerini kullandı.

"Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!"

Dervişoğlu, demokrasiye ve özgürlüğe olan bağlılıklarını vurguladı. Şunları söyledi:

"Fitnenin, fesadın, tuzakların hepsini suratlarına çarpacağız. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk Milleti! Ümit Özdağ.”