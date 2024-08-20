İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilerle buluştu ve hükümeti hedef alarak sert bir konuşma yaptı. Çiftçilerin yaşadığı sorunlara değinen Dervişoğlu, Tarım Bakanı ve Cumhurbaşkanını eleştirerek, "Bu halden utanmıyor musun?" diye sordu.

Dervişoğlu, "Tarım Bakanı'nın ismini biliyor musunuz?" sorusuna kalabalığın "Hayır" yanıtı vermesi üzerine sistem eleştirisinde bulundu. "85 milyon insan Erdoğan için çalışmak mecburiyetinde mi? Hepiniz adına başkaldırıyorum. Bu yumruğu Türkiye'nin meselelerine vurmak üzere söz veriyorum" diyerek, güçlü bir duruş sergiledi.