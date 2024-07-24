TBMM grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, adının da geçtiği 154'ler tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. “İki cihanda yan yana gelemeyecek bazı insanları aynı torbaya doldurmuşlar ve ‘bölücü, liberal, Marksist, Fetöcü’ diye yaftalamışlar” diyen Dervişoğlu, bu durumun insafsızlık ve izansızlık olduğunu belirtti. Dervişoğlu, “Bunu yapanlara sesleniyorum; bu insafsızlıktır, bu izansızlıktır, bu bize saygısızlıktır ve ahde vefasızlıktır” dedi.

Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'Küfe' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "küfe" çıkışına da sert yanıt veren Dervişoğlu, "Yumurta küfesi iktidarın sırtındaysa, iktidar da vatandaşın sırtında! İnin beyler vatandaşın sırtından! Bu millet sizin köleniz değil, marabanız değil, uşağınız değil!” şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi temiz ağızlara yakışır

Lozan Antlaşması'nın 101. yıl dönümüne değinen Dervişoğlu, “Saray amiri ve avenesinin en büyük karın ağrısıdır” diyerek eleştirilerini sürdürdü. “Lozan üzerinden İsmet Paşa'ya, İsmet Paşa üzerinden ise asıl hedefleri olan Atatürk ve Cumhuriyet'e bitmeyen bir nefretle saldırmaktadırlar” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, Lozan'a düşman olanların Sevr'i alkışlayanlar olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin ancak temiz ağızlarla anılabileceğini vurguladı.

Müjdeyi kendisi bile beğenmemiş

Kredi değerlendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu arttırmasına değinen Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, "Bu iki puanlık kredi notu artışıyla Türkiye, Bahamalar, Bangladeş, Benin, Fiji, Honduras, Karadağ ve Ürdün ile aynı seviyeye gelmiş. Erdoğan, büyük müjdeleri bizzat kendisi verir. Bir müjdeyi bir bakanına verdiriyorsa, bilin ki o müjdeyi kendisi bile beğenmemiştir.” dedi.

Tasarruf paketi dediler, Amerika'ya 5 uçakla gittiler

Dervişoğlu, tasarruf paketi ve vergide adalet mesajı üzerinden Bakan Şimşek'e sert eleştiriler yöneltti. “Tasarruf paketi diye memurun servisini kaldırdılar. Ama kendileri Amerika’ya 5 uçakla, Hollanda’ya maç izlemeye 3 uçakla gittiler. Vergimatik Mehmet sarayın harcamalarını kısamayınca, 'Az biraz zenginden almasak mı?' diye gelir vergilerine yöneldi” şeklinde konuştu.

Rant çeteleri doymak bilmiyor

Cumhurbaşkanlığı Kararları ile bazı illerde orman alanlarının imara açılmasına da değinen Dervişoğlu, “Sadece bu iki kararla yaklaşık 2.5 milyon metrekare alan imara açıldı. Kendilerinin de aktif olarak dahil olduğu yağma düzeni ve bir türlü doymak bilmeyen rant çeteleri için ormanları yok ediyorlar” dedi.

"Sokak hayvanları meselesini çözmek hepimiz için imtihandır"

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemelere de değinen Dervişoğlu, “Saray iktidarı bir vicdan bombası attı önümüze. Sokak hayvanları meselesini ortak akıl ve emekle çözmek, hepimiz için çok önemli bir imtihandır. Bu seferberliğin, Türkiye’de bozulan birlik ve beraberlik iklimini yeniden temin edebileceğine inanıyoruz” dedi.

Dervişoğlu, sözlerinin muhataplarının eline dava arkadaşlarının kanı bulaşmış alçaklar olduğunu belirterek, hayatı boyunca bölücü, liberal, Marksist ve Fetöcü diye anılmadığını ve bu duruma karşı mücadele edeceğini vurguladı.