İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılan milletvekilleri, parti yöneticileri, Afyonlu vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Dervişoğlu, Türkiye'nin son yıllardaki siyasi ve ekonomik gelişmelerini değerlendirdi. Özellikle 27 Nisan 2024'te gerçekleşen kurultaylarının önemine vurgu yaparak, partisinin aldığı mesajları milletle istişare ederek değerlendirme gerekliliğine işaret etti.

"Türkiye'yi daha güvenli bir noktaya taşıyacağız"

Konuşmasında, "İYİ Parti olarak Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve adalet sorunlarına çözüm getirmek için kararlıyız. Milletimizin iradesi doğrultusunda ülkemizi daha güvenli, daha adil ve daha müreffeh bir yere taşımayı amaçlıyoruz" dedi. Gelecek dönemde yapacakları çalışmalarla ilgili detayları paylaşan Dervişoğlu, partisinin vizyonunu ve hedeflerini anlattı.