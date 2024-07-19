İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ilk gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Dervişoğlu’na, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve Edirne Milletvekili Mehmet Akalın eşlik etti.

"Türkiye'ye oynanan oyunlar Kıbrıs üzerine de oynanıyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yavru vatan olarak değil, vatanın bir parçası olarak gördüklerini belirten Dervişoğlu, “Bu bölgedeki olayları tarihi bir perspektifle değerlendirmeli ve buranın stratejik önemini göz önünde bulundurarak doğru bir yaklaşım sergilemeliyiz. Türkiye’nin zor zamanlarında üzerimizde oyunlar oynayanların kimler olduğunu biliyoruz. Aynı oyun kurucuların Kıbrıs üzerinde de birtakım projeler gerçekleştirmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz.” dedi.

"Kıbrıs'ı savunmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Kıbrıs'ın üzerindeki ambargo ve izolasyon çalışmalarına değinen Dervişoğlu, “Kıbrıs’ın hak ve hukukunu uluslararası platformda savunmak için elimizden geleni yapıyoruz. 1960 yılındaki anlaşmalarla belirlenen garantörlük hakkının zedelenmesine yönelik çabalara karşı da kararlıyız. Biz her şart ve zeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağız. Başkalarının emellerine ve kuru heveslerine Kıbrıs’ın ideallerini kurban etmeyeceğiz. Burada büyük emekler ve mücadeleler var.” ifadelerini kullandı.

Barışçıl politikalar üretiyoruz

Dervişoğlu, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin sözlerini hatırlatarak, “Biz Kıbrıs'a gidiyoruz ama sadece Türklere değil, Rumlara da barış götürmek için gidiyoruz” dediğini aktardı. Dervişoğlu, “Adaya barış getiren Türk halkı, 50 yıllık süreçte herhangi bir çatışmanın gerçekleşmesini engelledi. Bu durum, meselelere pozitif yaklaştığımızın ve barışçıl politikalar ürettiğimizin bir kanıtıdır.” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve hukukunu uluslararası platformda savunmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye’nin zor zamanlarında oynanan oyunların Kıbrıs üzerinde de oynanmaya çalışıldığını ifade eden Dervişoğlu, “Her şart ve zeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağız.” dedi.