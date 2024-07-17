İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hükümetin emekli maaş politikalarını hedef aldı. "Bu, emekliye idam fermanıdır. Bu, emekliye öl demektir," diyen Dervişoğlu, iktidara karşı sert bir duruş sergiledi. Dervişoğlu, "Hepinize yazıklar olsun," ifadeleriyle hükümeti suçladı.

15 Temmuz yıldönümünde AK Parti'ye eleştiriler

Dervişoğlu, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle AK Parti'ye yüklendi. "FETÖ ihanet şebekesi devleti ele geçirirken görevlerini yapmayanlar, şimdi suçu başkalarına atıyor," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Batı bunları 40 sene destekledi" sözlerini hatırlatan Dervişoğlu, "Evet, batı bunları destekledi, ama sen de 15 sene besledin," diyerek Erdoğan'ı eleştirdi. "Hangi tarihi milat kabul edersen et, bu milletin başına açtığınız belanın mutlaka bir yaptırımı olacaktır," şeklinde konuştu.

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesine değinen Dervişoğlu, "Bu olay kötü yönetimin ve tahrip olan kamu yönetimi kültürünün açık göstergesidir," dedi. "Kamu hizmetinin yokluğu net olan tek şeydir," diye ekledi.

"İyi kadrolar ülkeyi yönetmeye taliptir"

Dervişoğlu, "Özünde yağmaya dayanan ve vatandaşa sunulan hizmeti önemsemeyen bu başıbozukluk sürdürülebilir değildir," diyerek iktidara yüklendi. "İyi kadrolar ülkeyi yönetmeye taliptir ve er ya da geç başaracaktır," ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'e tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "İngiltere’de kredi kartına taksit görmedim" söylemine değinen Dervişoğlu, "İngiliz yüzde 16 vergi verirken, Türk neden yüzde 43 vergi veriyor?" sorusunu sordu. "Vergimatik Mehmet, dikkat et! Aylık 5 milyon harcayanların peşine düşecekti," diyerek Şimşek'e eleştirilerini sürdürdü.

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak fındık için belirledikleri fiyatın 170 TL olduğunu açıkladı. "Bu rakamın altındaki her değer, fındık üreticisini mağdur eder," dedi. Ayrıca, hayvan hakları düzenlemesi ve diğer eksik tekliflerin geri çekilmesini önerdi.