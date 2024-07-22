İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'yi yönetenlerin dayatmacı politikalarıyla siyaseti manipüle etmeye çalıştığını belirterek, siyasetin halkın yanında yer alarak Türkiye'nin sorunlarını çözme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede, İYİ Parti'den Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu ve Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta da yer aldı. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Babacan'ın kongre sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirten Dervişoğlu, Türkiye'nin temel sorunlarını ele aldıklarını söyledi.

"Ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir çerçevede görüştük"

Dervişoğlu, Babacan'ın ziyaretiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin ekonomik durumu, dış politika ve anayasa konularında görüşlerimizi paylaştık. Sayın Babacan'ın ziyaretinden memnuniyet duydum. En kısa zamanda iadeyi ziyarette bulunarak bu görüşmeyi daha kapsamlı hale getirmeyi planlıyorum," dedi.

Türkiye'nin önemli sorunları olduğuna dikkat çeken Dervişoğlu, bu sorunların çözülmesi için ciddi kararlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Siyasetin, üzerine düşen sorumluluktan kaçamayacağını vurgulayan Dervişoğlu, "Karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümünde siyasetçilere önemli görevler düşüyor," şeklinde konuştu.

"Dayatmacı politikalara karşı direneceğiz"

Dervişoğlu, Babacan'ın tecrübesine vurgu yaparak, "Kendisi son derece tecrübeli, devlet politikası oluşturmuş ve sorunların çözümü konusunda irade beyan etmiş bir geçmişe sahip. Bütün siyasi partiler içerisinde bu yeterlilikteki insanlarla görüş alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ancak Türkiye'yi yönetenler tarafından dayatmacı bir anlayışla siyaseti manipüle etmeye yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor. Siyaset, bu olumsuzluklara karşı direnecek ve halkın yanında yer alma iradesini dinamik tutarak, Türkiye'nin yakıcı sorunlarının çözümünde sorumluluklarını yerine getirecektir," dedi.