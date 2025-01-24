Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Av. Ülkü Doğan ve heyeti, Genel Başkanları tutuklanan Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi ve heyetini ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. İkili, gazetecilere yaptığı açıklamada birliktelik ve bütünlük mesajı verdi. Başkan Birgüvi, İYİ Parti heyetinin ziyaretinden memnuniyet duydu. İkilinin buluşmasında demokrasi, birlik ve bütünlük mesajı sıkça dillendirildi. Ayrıca 26 Ocak Pazar günü Bornova Meydan’ında yapılacak İzmir Mitingi’ne de katılacağının sinyalini veren İYİ Parti İl Başkanı Av. Ülkü Doğan, “Bu bir memleket meselesidir. Ümit Özdağ veya Zafer Partisi meselesi değildir. Genel başkanımızın tehditleri üzerinde de bunu görmüştük. Bu sebeplerle bir araya gelmemizin de etkileri oldu. Teşkilatımız adına sizleri ‘geçmiş olsun’ diyerek geldim. Elbette geçecektir. Tabii ki doğrunun elbette kazancağını biliyoruz” dedi.

‘Bugün bize, yarın size’

Zafer Partili Başkan Birgüvi, İYİ Parti’nin ziyareti üzerine “Bugün ise tutuklama sonrasında CHP’den sonra İYİ Parti ile bir araya geldik. Adliye salonunda başlayan ve bu gün de İzmir’e yayılan bir birlikteliğin artmasını dile getirmek isterim. Akşamdan sabaha belediye başkanlarının alınması da kabul edilemez. Siyasi iklimden yararlanıp baskı ve zulüm eden, bugün benim kapımı çalan yarın sizin de kapınızı çalar diyerek birlik olalım. Gün geliyor CHP gün geliyor Zafer Partisi’ne gün gelcek İyi Partiye yapılacak. Son günlerde özellikle milletvekilleri transferleriyle de partinin içini bolaşmaya çalışmaları da buna benzer örnektir. Bir ve bütün olmak adına demokrasiyi yaşatmak adına bu tür hamlelere karşı birlik olmalıyız. Yoksa ortada demokrasi ve hukuk kalmaz. Asli görevlerimizden de muaf kalıyoruz. Bir ve bütün olmak demokrasinin gerekliliğidir. Kendi alanımızda kendi inançlarımızı savunarak bir ve bütün olalım.Bir ve bütün olursak kimse bileğimizi bükemez. Kimse adalet ve yargıyı kendi sopası olarak kullanamaz. Değerli il başkanlarımıza da çağrımız budur” şeklinde konuştu.

‘Bu bir senaryodur’

İYİ Parti İl Başkanı Ülkü Doğan, “Başkanımız sözlerine katılıyorum. Ülkede yaşanılan son dönemde hız kazanan ve alt yapısını da hazırlandığı ve artık sahne sunulan piyes gibi eylemlerini gördüğümüz bir süreç yaşıyordu. Bu filmi daha önce de izlemiştik. AK Parti iktidarı ise muhalefeti susturmak ve kendine karşı gelenleri bertaraf etmek için adaleti ve hukuku aparat olarak kullanıyor. Bir önceki açılımda ise Ergenekon ve balyoz adına kahraman askerleri ve tutuklamıştı. Vatanını seven aydın ve gazetecileri de cezaevine tıkmıştı. Sonucunu da biliyoruz. Bu süreçte ise açılım adı altında silah bırakmasında ve barış güvercinlerinin uçurulması söylemiyle Diyarbarkır’ın altını PKK ile doldurdular. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Bütüne bakalım, tek tek bakmadan ifade edelim ki bu muhalefeti bastırma ve gerçek vatanseverleri de bertaraf etmek adına bir senaryo izliyoruz. MHP lideri Bahçeli’nin Öcalan’a umut hakkı vermesi, İYİ Parti Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu da ‘cesedimizi çiğnersiniz’ tepkisini vermişti. Belki de bu sürecin ilk tepki gösterilen liderlerinden biri diyelim, tehdit edilmişti. Nitekim ilk kavga da bu şekilde başladı” şeklinde ifade etti.

‘Silivri soğuktur’ cümlesi girdi hayatımıza’

İYİ Partili Başkan Doğan, siyasi iklimden kaynaklanan şiddetin giderek arttığına işaret ederek “Bu şiddet gidere artıyor ve beldediyelere de kayyım atandı. Ben de başkanım Birgüvi’nin dediği gibi bu kayyıma karşıyım. Çünkü bazı beediyelerin terör örgütü uzantısı siyasi partilerle bağlantısını, ilişkisini de kabul emiyoruz. Biz bu olayı da Sayın Özdağ özelinde veya Zafer Partisi gözünde değil, muhalefete gözdağı verilmesi, muhalefeti bastırması üzerinde olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. ‘Silivri soğuktur’ diye bir cümle girdi hayatımıza. Tüm vatanseverlerin ve demokratların görevi de bu birliktelikte olmak, bunun için çaba göstermektir” dedi.

‘Adalet kesildiğinde ülkenin temeli kesilir’

Başkan Ülkü Doğan, şunları söyledi: “İtirazlarını ve süreçlerle ilgili dönemleri de takip ediyoruz. Umuyorum sağlığını da biliyoruz. Hayırlı haberleri de alacağız. Başkanıma katılıyorum. Olumsuzluklardan ve bu yaşananlardan dolayı vatandaş olarak da yorulduk. Vatandaşın yoksulluk, ekonomi ve açlık sınır altında yaşıyor. bunları konuşmak gerek, bu sorunların giderilmesi gerek. Adaleti kestiğinde ülkenin temellerini de kesmiş olursunuz.”