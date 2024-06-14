İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. İzsiz, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunarak, "Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim" dedi.

İYİ Parti'nin sandalye sayısı 35'e düştü

İzsiz, siyasetin nesillerin hayatını olumlu yönde etkileyip değiştirecek bir kılavuz olması gerektiğini belirterek, "İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" şeklinde açıklamada bulundu.

İzsiz'in istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü. Parti, 2023 Genel Seçimleri'nde Meclis'te 43 sandalye kazanmıştı.