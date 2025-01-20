Konya Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu istifa ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 28'e geriledi.

İYİ Parti'de 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde 44 milletvekili ile parlamentoda temsil edilen parti, son dönemde yaşanan istifalarla dikkat çekiyor. Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın ayrılması, parti içerisindeki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

İstifa sosyal medyada duyuruldu

Ünal Karaman, istifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile kamuoyuna bildirdi. Karaman’ın açıklaması kısa sürede gündem olurken, İYİ Parti cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aziz Türk Milletine;



Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim.



Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman… — Ünal Karaman (@unalkaraman42) January 20, 2025

Yaban keçisi avı skandalı hatırlatıldı

Ünal Karaman’ın istifası öncesinde, Tunceli'de koruma altında bulunan ve kutsal kabul edilen yaban keçisini avladığı gerekçesiyle 4 kişiye toplamda 700 bin TL para cezası kesilmişti. Söz konusu kişiler arasında Ünal Karaman’ın da yer aldığı iddiası, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Milletvekili sayısı 28'e düştü

Bu istifa ile birlikte İYİ Parti’nin parlamentodaki milletvekili sayısı 28’e düştü. Parti, yaşanan bu gelişmelerin ardından önümüzdeki günlerde açıklama yapabilir.