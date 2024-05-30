Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak iki ayrı birime ayrıldı. Bu ayrım, partinin ekonomi ve kalkınma konularında daha uzmanlaşmış bir yaklaşım benimsemesini hedefliyor.

Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı Oldu

Yeni düzenlemeyle birlikte Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Samsun Milletvekili Erhan Usta atandı. Usta, ekonomiye dair geniş bilgi ve tecrübesiyle bu görevi devralarak, İYİ Parti'nin ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde aktif rol oynayacak.

Mehmet Aslan ve Ali Demir Genel Başkan Başdanışmanları Oldu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun Başdanışmanları olarak görevlendirildi. Bu atamalar, partinin stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak görülüyor.