Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin İYİ Parti’den gelen ikinci açıklama, partinin bu görüşmeyi kendi resmi duruşuyla ilişkilendirmediğini vurguladı.

Erdoğan-Akşener Görüşmesi ve Parti İçindeki Yankıları

İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları devam ediyor. Bu görüşme, Akşener’in genel başkanlık görevini bırakmasından sonra yaptığı ilk önemli siyasi temas olarak dikkat çekti. Ancak görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmamış olması, çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Koray Aydın’dan Açıklama Talebi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Akşener’i görüşmenin içeriğini açıklamaya davet etti. Aydın, “Görüşmenin Anayasa tartışmalarının yapıldığı bir dönemde olması da ayrıca düşündürücüdür” diyerek, kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uğur Poyraz: "Görüşme Partimizi Bağlamaz"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Akşener ile Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. PolitikYol’dan Altan Sancar’a konuşan Poyraz, “Bu görüşme İYİ Parti tüzel kişiliğinin amaç, hedef ve vizyonunu kesinlikle bağlamamaktadır” dedi.

Poyraz, görüşmenin İletişim Başkanlığı tarafından duyurulmuş olmasının, tarafların bu görüşmenin kamuoyu tarafından bilinmesini istediklerine işaret ettiğini belirtti. Poyraz, İYİ Parti’nin de bu görüşmeyi basından öğrendiğini vurgulayarak, “Kimin talep ettiği, ne görüşüldüğü, yani amacının ve sonucunun ne olduğunun açıklanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Poyraz, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ve partinin yetkili kurullarının bu görüşmeden haberi olmadığını, bu durumun partililer arasında şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Ne Olmuştu?

İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray’da bir araya geldi. Bu görüşme, siyaset gündeminin bir numaralı maddesi oldu. Zirvenin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan en dikkat çekeni, Akşener’in Erdoğan'dan oğlu Fatih Akşener'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını talep ettiği yönündeydi.

ÇIRAY VE ALTAYLI İDDİA ETTİ

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, dün akşam Sözcü TV'deki canlı yayında, "Akşener ailesinden birisinin büyükelçi olması yönünde bir talep olduğu bilgisi çok ciddi kaynaklardan geldi bana" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise kişisel YouTube kanalındaki yayınında benzer bir iddiayı dile getirdi.

Altaylı, "Akşener, ailesinden bir ferdin büyükelçi unvanı alarak büyükelçi tayin edilmesini istiyormuş. Bununla ilgili son birkaç ay içerisinde girişimler olmuş. Bununla ilgili bir görüşme olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Talebin Akşener'in oğlu Fatih Akşener için istendiği bilgisini iddia eden Altaylı, şunları söyledi:

"Konuşulan şu; oğlu Galatasaray Lisesi mezunudur, onun için Paris Büyükelçiliği'nin istendiği dedikoduları varmış Ankara'da."

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI İDDİALARINA İYİ PARTİ'DEN YALANLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddiaları da dün gündeme gelmişti.

İYİ Parti yetkilileri iddialara ilişkin ''Akşener'e böyle bir teklifi yapılmadığını, yapılsa bile kabul etmeyeceğini'' söyledi.

KORAY AYDIN’DAN AKŞENER’E SERT TEPKİ

Görüşmenin yankıları sürerken; İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın’dan flaş bir açıklama geldi.

Akşener’i, görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde açıklamaya davet eden Aydın, “Görüşmenin Anayasa tartışmalarının yapıldığı bir dönemde olması da ayrıca düşündürücüdür” dedi.

Koray Aydın’ın açıklaması şu şekilde:

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin üzerinden bir gün geçti.

Ne Sayın Akşener ne de Sayın Erdoğan görüşmenin konusu ve içeriğine dair bir açıklama yapmadı.

Kamuoyu, görüşme yapılacağını ilk kez İYİ Parti kaynaklarından değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuru ile öğrendi.

Yeni seçilmiş olan Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'na bir "hayırlı olsun" ziyareti dahi yapılmamışken, Sayın Akşener’in ziyaretini “İYİ Parti Eski Genel Başkanı” sıfatıyla yapması İYİ Parti kurumsal kimliğini görüşmenin doğrudan tarafı yapmıştır.

Çünkü Sayın Meral Akşener, İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı olmasının ötesinde halen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve dolayısıyla İYİ Parti üyesidir.

Konuyla ilgili tek açıklama, Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu’nun görüşmeden saatler sonra katıldığı bir televizyon programında konunun sorulması üzerine yaptığı kısa değerlendirme oldu.

Sürece hızlı adapte olan bazı partililerimizin "bu görüşme İYİ Parti tabanında rahatsızlık yaratmaz" mealindeki söylemlerinin aksine, içeriği ile ilgili en kısa zamanda tatminkar bir açıklama yapılmaz ise bu görüşme İYİ Parti'ye gönül veren milyonların vicdanını kanatacaktır.

Şayet görüşme içeriği hiç bir şüpheye yol açmayacak şekilde açıklanmaz ise “Saray'a yanaşma veya iktidarla anlaşma” algısı zımnen kabul edilmiş olacak ve bu durum İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacaktır.

Görüşmenin Anayasa tartışmalarının yapıldığı bir dönemde olması da ayrıca düşündürücüdür.

En önemli kuruluş amaçlarından birisi AK Parti iktidarının antidemokratik, rantçı, milleti fakirleştiren ve devletin içini boşaltan siyasetine karşı durmak ve tek adam düzenine karşı çıkmak olan İYİ Parti’nin tabanı, bu görüşmeyi asla tasvip etmeyecektir.

Ezilenlerin, hakkı gasp edilenlerin, açlığa ve sefalete mahkum edilenlerin hakkını ve hukukunu savunmak için AK Parti iktidarına karşı asil bir başkaldırı hareketi olan İYİ Parti’nin mensuplarının gözünde ve gönlünde, iktidarla verilecek uzlaşma ve yumuşama fotoğrafları asla kabul görmeyecektir.

Bu bağlamda Sayın Akşener’i, görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde İYİ Partililere ve milletimize açıklamaya davet ediyorum.