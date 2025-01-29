Konya Milletvekili Ünal Karaman, 20 Ocak’ta İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Karaman’ın hangi partiye katılacağı merak edilirken, bugün AK Parti'ye geçeceği kesinleşti.

İstifasını duyurduğu açıklamada, "Milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereği olarak bu kararı aldım" ifadelerini kullanan Karaman, sevenlerinin desteğini her zaman hissettiğini belirtti.

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen ikinci isim

Ünal Karaman'ın AK Parti'ye katılımı, İYİ Parti'den ayrılan isimler arasındaki son gelişme oldu. Daha önce de İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 21 Ocak’ta AK Parti saflarına katılmıştı.

AK Parti’ye katılım süreci nasıl ilerliyor?

Karaman'ın bugün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek bir törenle partiye katılımının resmileşmesi bekleniyor. AK Parti yetkililerinin katılım süreciyle ilgili açıklama yapması da gündemde.