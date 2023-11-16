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Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.



İYİ Parti çatısı altında 2017 yılında siyaset yapmaya başlayan Beker, 2019'daki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevlerine seçildi. Beker, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimi ile beraber gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinde, İYİ Parti'nin Ankara 2'nci bölgedeki tek milletvekili olarak seçildi.