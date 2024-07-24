İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran “İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım” dedi.

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Önceki gün İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel ve 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur da partisinden istifa etmişti.

Özdemir'in istifasıyla ise İYİ Parti'nin vekil sayısı 33’e düştü.

Kaynak: Haber Merkezi