İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran “İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım” dedi.

Kamuoyuna;



Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım.



Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili…