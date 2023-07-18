FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti tarafından son günlerde ardı ardına gelen zamlar üzerine 81 ilde eş zamanlı AK Parti iktidarının ekonomi politikalarına yönelik basın açıklamasında bulunuldu. İzmir'de ise İYİ Parti İzmir il Başkanlığı binasında gerçekleşen açıklamada AK Parti iktidarının, bugün IMF reçetelerini uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinde bir şey kalmayıncaya kadar bu düzeni sürdüreceği öne sürüldü.



İĞNEDEN İPLİĞE VERGİ

Ortak basın açıklaması metnini okuyan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, "AKP iktidarının yanlış ekonomi programı ve politikaları sonrası millet olarak yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıyayız. Uzun yıllar boyunca uygulanan hatalı politikalar sonucunda, seçim sürecinde atılan sloganlarla, popülist vaatlere karşı rasyonel bir zeminin varlığından söz edebilmek mümkün değil. Bunun yerine, bütün faturayı dar gelirliye kesen, vatandaşın cebindeki son kuruşa da el atan bir yoksullaştırma politikasının sert bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Üstelik AKP iktidarı dar bir kesime bankacılık sistemi üzerinden kepçe ile rant dağıtırken, toplumun geniş kesimlerinden kaşıkla bu parayı toplamaktadır. Sabundan, kitaptan, çocuk bezinden ek vergi alınıyor ancak servetten elde edilen kazançtan vergi alınmamaktadır. Vatandaşa kemer sıkma tavsiye edilirken küçük, yandaş ve ranta dayanan bir kesimin zenginleşmesine hiçbir kemer sıkma politikası dayanmamaktadır" ifadelerini kullandı.



"DELİ DUMRUL İKTİDARI"

"AKP iktidarının bu ülkeye zamlardan ve yoksulluktan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır" açıklamanın devamında ise Bezirlioğlu, "Bugün Türkiye’de adı konmamış bir IMF programı uygulanmaktadır. Yıllarca geçmiş iktidarları aynı konuda eleştiren AKP iktidarının, bugün IMF reçetelerini savunduğu, uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinde bir şey kalmayıncaya kadar bu düzeni sürdüreceği anlaşılmaktadır. Memura ve emekliye yapılan cüzi zammın birkaç hafta içinde eriyip gitmesi bir yana, son olarak uygulanan akaryakıttaki ÖTV oranlarına yapılan zamla birlikte milletimiz derin bir yoksulluk çukuruna gömülmek istenmektedir. İki ay önce, seçimin arifesinde 19.58 TL olan ABD Doları bugün 26.85 TL’ye gelmiştir. Yine iki ay önce, seçimlerin arifesinde benzinin litre fiyatı 21.14 TL’yken bugün litre fiyatı 35.90 TL olmuş ve iki ay içindeki artış oranı yüzde 70’i bulmuştur. Bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği yoktur. Deli Dumrul iktidarı, vatandaşın gırtlağına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir. Kendi vatandaşını ezen, yoksullaştıran fakat bir yandan da servet sahiplerinin servetlerini katlamasını sağlayan bu vurguncu düzene karşı mücadelemiz devam edecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, bütün kadrolarımızla birlikte milletimizin sesi olacağız” diye konuştu.

SOKAKTA DEĞİL SALONDA AÇIKLAMA

Basın açıklamasının sonunda bir basın mensubunun açıklamayı sokakta veya meydanda halkla beraber yapmak yerine neden il başkanlığı binasının tercih edildiğini sorması üzerine ise İl Başkanı Bezircilioğlu, "Saat 12'de olması sebebiyle öğlen sıcağında olması ve 81 il başkanlığının eş zamanlı bir organizasyon olduğu için il başkanlığımızda yapmayı daha uygun bulduk. Ama bundan sonraki çalışmalarımızı, açıklamalarımızı, eylemlerimizi halkın içinde yapmaya devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.