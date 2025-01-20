Konya Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu istifa ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 28'e geriledi.

İYİ Parti'de 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde 44 milletvekili ile parlamentoda temsil edilen parti, son dönemde yaşanan istifalarla dikkat çekiyor. Konya Milletvekili Ünal Karaman’ın ayrılması, parti içerisindeki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

Ünal Karaman’ın siyaset yolculuğu

Trabzonspor’un efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman, siyasete atılma kararı aldı. Karaman, memleketi Konya’dan İYİ Parti Milletvekili aday adayı olarak başvuruda bulundu. Daha önce de Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili adaylığı teklif edilen Karaman, İYİ Parti Genel Merkezi’nden aday olmuştu. 20 Ocak 2025 itibarı ile Karaman istifasını sundu.

Ünal Karaman kimdir?

Doğum Tarihi: 29 Haziran 1966

29 Haziran 1966 Doğum Yeri: Konya

Futbol kariyerine Konyaspor’da başlayan Karaman, Gaziantepspor, Malatyaspor ve Trabzonspor gibi önemli takımlarda forma giydi. 9 yıl boyunca Trabzonspor’da futbol oynayan Karaman, kariyerini 2000 yılında MKE Ankaragücü’nde sonlandırdı.

Teknik direktörlük kariyerine Türkiye Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak başlayan Karaman, daha sonra Ümit Milli Takım ve Konyaspor gibi birçok takımda görev aldı. Son olarak Göztepe’de teknik direktörlük yaptıktan sonra 2021 yılında futbola veda etti.

Ünal Karaman’ın futbol ve teknik direktörlük kariyeri

Futbol oynadığı takımlar

1981-1984: Konyaspor

1984-1987: Gaziantepspor

1987-1990: Malatyaspor

1990-1999: Trabzonspor

1999-2000: MKE Ankaragücü

Teknik Direktörlük Kariyeri

2000-2004: Türkiye (yardımcı antrenör)

2005: Ümit Milli Takım

2007-2008: Konyaspor

2018-2019: Trabzonspor

2020: Çaykur Rizespor

2021: Göztepe

Başarıları

Trabzonspor:

Türkiye Kupası (2): 1991-92, 1994-95

Cumhurbaşkanlığı Kupası (1): 1994-95

Başbakanlık Kupası (2): 1993-94, 1995-96