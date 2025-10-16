İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’deki konuşmasında partilerinin teröre karşı tutumunun “son derece net” olduğunu söyledi. Çömez, terörden medet umanlar, mesafe koyamayanlar ve terörün siyasi uzantılarıyla muhatap olmayacaklarını ifade etti.

“50 bin kişinin katili” vurgusu

Çömez, söz konusu örgütün “askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, korucumuzu, sade vatandaşlarımızı katletmiş, şehit etmiş” bir yapı olduğunu belirterek böyle bir örgütle muhatap olunamayacağını tekrarladı. Bu ifadeler, TBMM’deki güncel tartışmanın ve partinin duruşunun özeti niteliğinde değerlendirildi.

Şehitlere saygı ve Meclis vurguı

Milletvekillerinin ve siyasetin, şehitlere saygı göstermesi gerektiğini söyleyen Çömez, “Şehitlerimize ceset diyenler gündemimizde değildir” ifadesini kullandı. Ayrıca parlamentonun hak ettiği değeri görmesi, hukukun üstünlüğü ve devlet kurumlarının şeffaflığına dair beklentilerini sıraladı.

Meclis gündemi ve tartışmalar

Çömez, Meclis’te son günlerde süren tartışmalara atıfta bulunarak İYİ Parti’nin tavrını net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Konuşmasında parlamenter rejinin güçlendirilmesi, yasama-denetleme işlevlerinin etkinleştirilmesi ve hukuk düzeninin tesis edilmesi gibi maddelere vurgu yaptı.

Karşılıklı sertleşme ve tepkiler

TBMM’deki oturumlarda parti temsilcileri arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandığı, Çömez’in sözlerinin bazı milletvekilleri ve parti temsilcileri tarafından tepkiyle karşılandığı aktarılıyor. İYİ Parti’nin açıklamaları sosyal medya ve yayın organlarında geniş yankı buldu.