Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Antalya’daki Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’ndaki açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturma genişlemeye devam ediyor. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gündeme gelmiş, ardından sosyal medya paylaşımları da dosyaya eklenerek "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mahkeme süreci devam ederken, Özdağ'ın tutuklanması Türkiye’nin siyasi arenasında büyük yankı uyandırdı.

"Zerrenizden korkmuyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özdağ’ın tutuklanmasının ardından bir açıklama yaptı. Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, "Şunu bilin ki sizin zerrenizden korkmuyoruz" diyerek, siyasi baskılara karşı durduklarını belirtti. Ayrıca, "Bunlar FETÖ'nün ortakları olduğu kadar, öğrencileridir de" şeklinde sert ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, İYİ Parti’nin Özdağ’ın tutuklanmasına karşı tutumunu ve hükümetin politikalarına karşı duruşunu ortaya koydu.

Türk milletinin direniş hattı

Dervişoğlu, açıklamasının devamında, "Elinizden geleni ardınıza koymayın. Türk milleti için her şeyi göze almış bu millet vardır" diyerek, Türk milletinin gücüne ve direnme azmine dikkat çekti. İYİ Parti'nin, mevcut siyasi rejime karşı bir direniş hattı oluşturma amacı güttüğünü belirten Dervişoğlu, bu hattın güçlendirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Bu sözler, partinin Türkiye genelindeki siyasi mücadelesinin ve mevcut hükümete karşı duruşunun güçlü bir mesajı olarak değerlendirildi.