Adnan Şefik Çirkin, teklifinde bozkurt işaretinin yurt dışında yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi ve Türk kültürünün bir simgesi olarak resmi olarak tanınmasını savunuyor.

Teklifin Gerekçesi Tarihi Kökenler ve Önem

Bozkurt işaretinin tarihi boyunca tüm Türk devletlerinde kullanıldığını vurgulayan Çirkin, bu sembolün ulusal bir değer olarak tanımlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Merih Demiral Örneği

Teklifte, milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işareti nedeniyle aldığı cezaya da değinilerek, benzer yanlış anlamaların önüne geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İşte İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin'in hazırladığı kanun teklifi;