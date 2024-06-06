İYİ Parti İstanbul kurucu üyesi Ali Kıdık, Halk TV'de katıldığı programda, Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki görüşmesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kıdık, Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma ihtimalini ve görüşmenin İYİ Parti'ye yönelik bir operasyon olduğunu öne sürdü.

"Görüşme İYİ Parti'yi Konsolide Etmek İçin"

Gövde Metni: Ali Kıdık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener ile görüşmesinin ardında yatan nedenin, İYİ Parti'yi konsolide etmek olduğunu belirtti. Kıdık, "Cumhurbaşkanı'nın Akşener ile görüşme nedeninin İYİ Parti'yi konsolide etmek olduğunu düşünüyorum. Meral Akşener'e kayıtsız şartsız bağlı olan milletvekilleri üzerinden partiye yönelik bir operasyon olduğunu görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı İddiası

Gövde Metni: Kıdık, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma ihtimalini de değerlendirdi. Bu iddianın doğru olabileceğini ifade eden Kıdık, Akşener'in siyasi duruşunun ve İYİ Parti içindeki konumunun bu tür bir gelişmeye açık olduğunu vurguladı. "Akşener'i hiçbirimiz tanıyamamışız. Bu tür bir hamle, partinin geleceği açısından büyük bir etkiye sahip olabilir" diye konuştu.

Yeni Anayasa Görüşmeleri ve Yumuşama Süreci

Gövde Metni: 11 Haziran'da Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşecek olan görüşmeyi örnek gösteren Kıdık, yeni anayasa görüşmeleri öncesinde siyasi arenada bir yumuşama sürecinin başladığını belirtti. Kıdık, "Bu ziyaret ve görüşmeler, yeni bir oluşumun habercisi olabilir. Siyasi partiler arasında bir yumuşama ve uzlaşma süreci görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener ve Özgür Özel'le görüşmelerine dair Kınık şunları aktardı:

"Bütün bunları sayın Cumhurbaşkanı organize ediyor. Kiminle görüşeceğini, kimi davet edeceğine Cumhurbaşkanı karar veriyor. Dolayısıyla Akşener'in görüşmesini de buna bağlıyorum. Yeni bir anayasa veya siyaseti yeniden şekillendirecek özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan bu görüşme trafiğini buna bağlıyorum. Tüm bunları kendi istediği gibi kurgulayarak görüşmeleri yürütüyor diye düşünüyorum."

Remziye Demirkol'un Erdoğan'ın Akşener'le görüşmesindeki beklentisinin ne olabileceğine dair sorusuna Kıdık şu cevabı verdi:

"İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve hükümet karşıtlığı üzerine kurulmuştu. Akşener-Erdoğan görüşmesini ben şöyle okuyorum, İYİ Partiyi konsolide etmek... Yeni anayasayla veya değişik konularla ilgili. Tabi biz bunu şu anda göremiyoruz tabi ki ama İYİ Parti'nin içerisinde Meral Akşener'e kayıtsız şartsız bağlı olan milletvekilleri üzerinden İYİ Parti'nin içerisinde bir operasyon gibi görüyorum. Asla görüşmem asla gitmem dediği bir yere gülerek güzel bir şekilde gitti."

'AKŞENER'İ HİÇBİRİMİZ TANIYAMAMIŞIZ'

Demirkol, Akşener'in görüşme motivasyonunu sordu, Kıdık ise şu ifadelerde bulundu:

"Ben sayın Akşener'i çok yakından tanıyordum. 8 yıl aralıksız beraber çalıştık. Ama hiç tanıyamamışız. Evladım der, evimin oğlu der, kimine kardeşim der kimine sen benim ahretliğimsin der; ama kendi kafasının içerisinde geçenleri hiçbirimiz çözememişiz. Dolayısıyla Akşener'in külliyeye çıkmasının sebebini hiçbirimiz bilemeyiz kendisinden hariç. Onun kendi ajandası var. Sosyal medyada veya değişik televizyonlarda bununla ilgili konuşan çok arkadaşlarımız oldu. Bütün bu hukuksuzluğun içinde kurulan bir partinin geldiği noktada Sayın Akşener'in külliyede olmasını. Bunu hiçbir İYİ Partili içine sindiremez, sindiremiyor. Meral Akşener'in külliyeye neden gittiğini belki bilirse Özel Kalem Müdürü Esma Bekar bilir, eşi dahi bilmiyordur."

'AKŞENER, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLABİLİR'

Görüşmeyle ilgili iddialara yönelik de değerlendirmede bulunan Kınık, Akşener'in oğlunun Büyükelçiliğe atanmasının mümkün olmadığını böyle bir şeyin gerçekleşmesinin Akşener'i tamamen dibe çekeceğini belirtti.

İddialardan bir diğeri olan Akşener'in 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' konusuna dair "olabilir" diyen Kıdık, başka üst düzey görevlendirmelerin de olabileceğini b öylece Akşener'in kaybettiği gücünü yeniden kazanmaya çalışarak İYİ Parti'yi konsolide edebileceğini aktardı.