FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı Kurban Bayramı bayramlaşma programı İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, İYİ Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve partililerin katılımıyla il başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Bezircilioğlu, ülkedeki ekonomik durum üzerinden iktidara yönelik eleştirlerde bulunarak "Birkaç yıl öncesine kadar emeklilerimiz dahil Kurban Bayramı’nda kurbanlarını rahatlıkla keserken, bugün geldiğimiz noktada bırakın emeklileri çalışanlarımız, küçük esnafımız dahi kurbanını kesmekte, kurban ibadetini yerine getirmekte büyük zorluk yaşıyor. Ülkede ekonomik sıkıntı büyük. Gıda enflasyonu dünyada rekor üstüne rekor kırıyor" dedi.

"ÇOK CİDDİ BİR EKONOMİK KRİZ VAR"

"Bir bayrama giriyoruz. Gönlümüz neşeli ve umutlu olmak istiyor ama maalesef ülkemizin içinde bulunduğu durum her geçen gün bizi daha da kötümser olmaya ve umutsuzluğa sevk ediyor" diyen Bezircilioğlu, "Hepimiz Türk milleti olarak kendi çapında dini vecibelerini yerine getiren insanlarız. Birkaç yıl öncesine kadar emeklilerimiz dahil Kurban Bayramı’nda kurbanlarını rahatlıkla keserken, bugün geldiğimiz noktada bırakın emeklileri çalışanlarımız, küçük esnafımız dahi kurbanını kesmekte, kurban ibadetini yerine getirmekte büyük zorluk yaşıyor. Ülkede ekonomik sıkıntı büyük. Gıda enflasyonu dünyada rekor üstüne rekor kırıyor. Bir emekli maaşı, küçükbaş bir kurban etmiyor. Asgari ücrete düzenleme yapılıyor. Asgari ücretli çalışanlar memnun değil, asgari ücreti verecek işverenler ödeyemeyecek duruma gelmişse eğer bir ülkenin ekonomik ortamında maaşı alan da veren de memnunsuzsa, maaşı alan geçinemiyor ve ödemesi gerekeni ödeyemiyorsa o ülkede gerçekten çok ciddi bir ekonomik kriz var demektir. Biz, bütün bu olumsuzluklar, umutsuzluklar ve ekonomik sıkıntılarla bayramı karşılıyoruz. Umuyorum ki bu sıkıntılarda ekonomik olarak krizler ve çaresizliklerle girdiğimiz son bayram olsun. Biz bu ülkenin gerçeklerinden haberdarız. Bu konuda işçilerimiz, emekçilerimiz ve emeklilerimiz için mücadelemiz devam edecektir. Biz bu ülkenin insanı, geleceğe daha umutla bakabilsin diye mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.





