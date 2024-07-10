Bozkurt işaretinin hiçbir koşulda haktan ve onurdan taviz vermemeyi temsil ettiğini açıklayarak ekranlara gelen İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "Bozkurt, liderlik ederken arkandakileri düşünme işaretidir. Meydandan ve mücadeleden kaçanların değil, göğüs göüğüse çarpışanların işaretidir. Bozkurt en umulmadık zamanda en büyük atılımları yapabilmenin sonsuz bir dirilişin işaretidir. Bozkurt adı zikredilmeden, tek bir bölümünün bile yazılamayacağı uzun insanlık tarihinde; türkün nevi şahsına münhasır karakterinin ve başı dik ruhunun sembolüdür. Bozkurt bir ruhtur. Benimsersiniz ya da benimsemezsiniz. Seversiniz ya da sevmezsiniz. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz Türk'e yaraşmakla, Türk'e yaraşanlarla ilgileniyoruz. Görevini en iyi yapmakla, alın teri akıtmakla, toprağına layık olmakla ilgileniyoruz. Hak yememek ve yedirmemekle ilgileniyoruz. Bu sembolün arkasına sığınan çakalları da biliyoruz. Bugüne kadar 'Türklüğü ayaklar altına aldık' diyen güruhların bozkurtu, bu şuuru bu ruhu pisliklerine alet etme girişimlerini görüyor, biliyor ve buradan onları ihtar ediyoruz. Biz varız ve buradayız. Tüklüğe adalet yeminiyle, milletimize sadakat yeminiyle, cumhuriyetimize hürriyet yeminiyle, Atamıza ise vefa yeminniyle bağlıyız" diyerek meydanı bırakmayarak, bozkurtu diriltmek için bugün meclis kürsüsünde, yarın ise meydanlarda olacaklarını dile getirdi.

"Ya Adalet, Ya Kıyamet!"

Elbette tüm Sinanlar için, Sinan Ateş için, adalet için burada olduklarını vurgulayan Dervişoğlu, "Anaların göz yaşlarını görmeyip müktedirlerin gözlerine bakan, milletin çığlığına sağır, efendilerinin fısıltılarını dinleyenlere karşı milletin sesi, anaların gözyaşı, çocukların çığlığı için buradayız. Bozkurtça haykırıyoruz: adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Ya adalet ya kıyamet" dedi.

Yargı Paketi Eleştirisi'nde Vergimatik Mehmet Lakabi

Dervişoğlu, "Bir kez daha yargıya çağlar atlatacak tüm sorunlara sihirli bir değnek değmişçesine çözecek bir yargı paketi ile karşı karşıyayız. AKP iktidarı iki şeyi çok seviyor: biri Kanun Hükmünde Kararnameler diğeri ise paketler. İçine ne bulursa koyacağı yamalı bohçalarının cisimleşmiş hali" benzetmesi ile meclis gündemine gelen paket içeriğini eleştirdi.

"TÜİK'in Gizlediğini Hükümetin İtiraf Etmesi Demek"

"Meclise bir paket geldi. Bu pakette bazı önemli hususlar göze çarpıyor. Bunlardan ilki vergi, resmi harç ve benzeri alacakların yeniden değerlendirme oranları ile ilgili. Mevcut yasal düzenleme diyor ki: 'Ortaya çıkan rakamın 10 TL’yi aşmayan rakamları dikkate alınmaz.' Yeni düzenleme ile ne yapılıyor? 'Bin TL’yi aşmayan kısmı dikkate alınmaz' diye değiştiriliyor. Bu ne demek? Geçmişin 10 TL’sinin piyasaki değeri bugünün 1000 TL’sine tekabül ediyor demek. Yani 20 yılda yüz kat arış. Yüz kat fakirleşmek demek. TÜİK’in sakladığını hükümetin itiraf etmesi demek. Elbette iktidar çağ atlamaktan ziyade göz boyamaktan taraf olduğu için, propaganda bakanlığı diliyle 'küsüratları artık birler değil yüzler basamağından siliyoruz' diye bununla övünebilir. Dünün 10 lirası bugünün 1000 TL'si! Manşet: 'Türk Lirası Yüz Kat Değerlendi!' Saray beyleri, bu paket sizin ekonomik çöküşünüzü de gözler önüne seriyor. Yalanlarını kanun maddesi haline getiriyor. Peki, bu pakette başka ne gibi güzellikler var? İktidar, bu paketle yargı da vatadaşın sırtından para kazansın diyor. Hakaret suçunu uzlaştırmadan çıkarıp ön ödeme kapsamına sokuyor. Vatandaş yediği hakaretle kalacak, parayı devlet alacak. Böylelikle vatandaş sövdükçe vergimatik Mehmet ve tasarruftan muaf muktedirler de bir soluk, yeni bir makam aracı daha alabilecek. Sevgili trollerimiz artık vergimatik Mehmet’in havuzunda kalacak bir vergi oluşacak. Bu da bir nevi sövme vergisi olarak tarihimize geçecek" açıklaması yaptı.

"Anayasayı Yarma Hareketi"

İYİ Parti kürsüsünden tepkilerine devam eden Müsavat Dervişoğlu, "Başka ne getiyor, hukuk tanımamazlığı gösteriyor. Anayasa mahkemesi kararlarını devamlı çiğnemek ve onları uygulamamak için anayasdaya nasıl takla attığı gösteriliyor.

Hatırlayınız, Baroları ele geçiremeyince bir düzenleme yapmışlardı. İki numaralı etiketin parti devletinin il ve ilçe başkanlarına milletvekillerine ve bakanlarına yaranabilmek dışında bir getirisi- duygusallığı daha olmalı. Ne yaptılar, 'adli yardım ödeneğini yüzde 40’ı o ildeki barolar arasında eşit olarak paylaştırılır. Kalanı da üye sayısına pay edilir.' AYM bu yağmaya 'dur' dedi. Şimdi Saray beyleri ne yapıyor, '40 olmadı bari 30 olsun' diyerek yeni düzneleme yapıyor. Yargı paketi altındaki anayasayı yarma harekatları böyle devam ediyor ve bitmiyor.

AYM 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin adalet müfettişleri ile ilgili olan düzenlemesini biliyorsunuz ki iptal etmişti. Mahkeme, 'anayasa açık, bunlar kanun ile düzenlenir' dedi. Şimdi sarayın beyleri ne yapıyor? Kanun değişiklikleri ile adalet müfettişlerinin çalışma yöntemleri denetim araştırma inceleme ve soruşturma yapılmasına ilişkin usul ve esaslarının yönetmelikle düzenlenmesine imkan tanıyorlar. Bu zeka ayakta alkışlanır, bu kurnazlığa şapka çıkarılır!" dedi.

"Kadının soyadı Türk ailesinin bütünlüğüne zarar verir"

Kadınların evlilik durumunda soyadı alma konusu ile ilgili de itirazlarını dile getirerek, "AYM kadının soyadını kullanması hakkının engellemesine yönelik iptal kararı vermişti. Sarayın beyleri diyor ki, 'Sen bu kararı veremezsin. aile bütünlüğüne zarar verir çünkü çocuk hangi soyadını kullanacağını bilemez.' Gerekçesi vallahi böyle. Türk ailesimin bütünlüğüne, Türk milletinin birliğine en büyük zararı veren sizlersiniz. Medeni kanunda nasıl ki bir erkeğin soyadı ile ilgili madde yoksa kadının soyadı ile ilgili bir madde de olmamalıdır." dedi.

"AK Parti, Emeklileri Hayal Kırıklığına Uğrattı"

Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında konuşan emeklinin söylediği sözleri referans olarak açıklmasını yapan Dervişoğlu, 'Söylediği sözler tokat niteliğindedir: Emekli maaşım 9 bin 500 lira, maaşım 12 bin lira. Devlet bize zam yapmıyor. Onkoloji hastasıyım. İsyan ediyorum'

Yıllarca çalıştıktan sonra emeklilerin içine düşürüldükleri bu durum utanılasıdır. Milyonlarca emekli bir umut maaşlarında iyileştirme beklediler. Ama AK Parti iktidar onları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı" açıklaması ile konuşma başlıklarını sonlandırdı.