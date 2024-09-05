İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV’de katıldığı programda İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, devletler arası ilişkilerin kişisel hırs ve sempatiler üzerine kurulamayacağını vurguladı.

“Devlet şahsi ilişkiler üzerine inşa edilmez”

Dervişoğlu, AK Parti iktidarının göreve geldiği günden bu yana dış politikayı şahsi ilişkiler üzerine kurduğunu belirterek, “Maalesef bu hükümet iş başına geldiğinden beri devlet aklını kaybederek özel ilişkiler üzerine inşa edilmiş bir dış politika benimsedi. Bu anlayışla bir gün kardeşim dediğimiz kişiyi ertesi gün düşman ilan edebiliyoruz. Devletlerin dış politikasında esas olan ortak akıldır, şahsi ilişkiler değil” dedi.

“Dış politikalar güncellenmelidir”

Dervişoğlu, Türkiye’nin dış politikada, Atatürk’ün mirası olan dengeli ve ihtiyatlı yaklaşımı kaybettiğini ifade ederek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün inşa ettiği dış politika, Türkiye’yi hem aktif hem de ihtiyatlı kılan bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu mirasa sahip çıkılmalı ve günümüz şartlarına göre güncellenmelidir” diye konuştu.

“Sisi görüşmesi iyi bir başlangıç”

Erdoğan’ın Sisi ile görüşmesini olumlu bir adım olarak değerlendiren Dervişoğlu, “Türkiye’nin Mısır gibi stratejik bir ülkeyle ilişkilerini askıya alması, ülkenin hedeflerine ve bölge dinamiklerine uygun bir tavır değildir. Bu görüşme, geçmişte yapılan yanlışlardan dönülmesi adına iyi bir başlangıç olabilir” dedi.

Dervişoğlu, Türkiye’nin makul bir dış politika anlayışına dönmesi gerektiğini belirterek, “Bu zamana kadar dış politikada yapılan hataların telafi edilmesi bir zorunluluktur. Devletin tarihi birikimlerinin doğru kullanılması ve bölgede makul hedeflerin belirlenmesi elzemdir” ifadelerini kullandı.

“Devlet aklı öne çıkmalı”

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikada kişisel ilişkiler üzerine kurduğu anlayışı eleştirerek, bu politikanın Türkiye’ye zarar verdiğini vurguladı. Mursi ve Sisi, Esad gibi liderlerle yaşanan gelgitlerin ülkeye büyük maliyetler çıkardığını ifade eden Dervişoğlu, dış politikada devlet aklının rehber olması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.