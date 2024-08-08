Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, bugün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Dikmen, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Dikmen'e geçmiş olsun dileyen Doğan, "Bazı siyasilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları ima ve dezenformasyonların yerine ellerindeki delil ve belgelerini yargı makamlarına ibraz etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sebebi her ne olursa olsun insan canına kast eden bu şiddet eylemini kınıyor ve Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarper Dikmen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Diğer yandan; bazı siyasilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları ima ve dezenformasyonların yerine ellerindeki delil ve belgelerini yargı makamlarına ibraz etmeye davet ediyorum. Çünkü gerisi kuru söz ve hamaset olarak gökkubbede kalıyor. Tek bir önceliğimiz var o da İzmir'in ve İzmirlinin menfaatleri. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Söz konusu olan şehrimiz olunca her türkü hukuksuzluk ve şaibenin takipçisi olacağız."

AK Partili Saygılı: Menderes silahlı çatışmaların ilçesi oldu

Olayın ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Artık tuz koktu! Kendi iç çıkar çatışmalarıyla çalkalanan, istifa restleri çekilen ve bir yönetim krizine sürüklenen Menderes Belediyesinde bu sefer de İmar Müdürlüğü görevini yürüten bürokrat silahlı saldırıya uğradı. Menderes dün siyasi çatışmaların, bugün ise politik hesaplaşmalar sonrası silahlı çatışmaların ilçesi oldu” demişti.