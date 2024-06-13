2018'de İYİ Parti'den ayrılan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yeni bir parti kurduğunu açıkladı. Halaçoğlu, partisinin adını Kutlu Parti olarak duyururken, partisine katılım için destekçilerine çağrıda bulundu.

Resmi Başvuru Yapıldı

Kutlu Parti Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 13 Haziran saat 14.00'te İçişleri Bakanlığı'na resmi başvurularını yapacaklarını belirtti. Halaçoğlu, bu önemli anlarına tanıklık etmek isteyen destekçilerini yanlarında görmekten onur duyacaklarını ifade etti.

Halaçoğlu'nun Sosyal Medya Açıklaması

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun sosyal medya açıklaması şu şekilde:

"Kutlu Parti olarak, resmi başvurumuzu yapmak üzere 13 Haziran saat 14.00'te İçişleri Bakanlığı'nda olacağız. Bu önemli anımızda sizleri de yanımızda görmekten onur duyarız."