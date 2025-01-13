İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Büyükşehir Belediyesi’nin bakanlıktan istediği Körfez’i temizleme yetkisini bakanlığın neden vermediğini İzmirliler adına soracaklarını belirtti. Cezalandırılmaya çalışılan İzmir halkı adına soracağız. İzBB’ye neden bu yetki verilmiyor? Körfez kirliliğinde sorumluluk belediyenin, denetim ise çevre ve şehircilik bakanlığınındır” dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle İzmirli gazetecileri biraraya getirdi. İl Başkanlığı’nda düzenen toplantıya İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İl Başkanı Ülkü Doğan, parti üyeleri ve seçmenler katıldı.

Kırkpınar toplantıda yaptığı konuşmada, “Basın mensuplarıyla birarada olmak çok değerli benim için” diyerek ülke ve yerel gündemi değerlendirdi. Mevcut iktidarın 23 yıllık sürecinden başlayan Kırkpınar, öncelikle İzmir Körfezi’ne değindi. Kırkpınar, “İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hangi fabrikaya, kurum ve kuruluşa ne kadar ceza kesmiş bilmiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’e atık deşarj eden işletmeler ve gemilerin denetimi için bakanlıktan yetki istemişti. Büyükşehir denetim yetkisini alacağını beklerken bakanlık tarafından olumsuz yanıt aldı. Bu konuda önergemiz hazır, bakana soracağız. Cezalandırılmaya çalışılan İzmir halkı adına soracağız. Belediyeye neden bu yetki verilmiyor? Körfez kirliliğinde sorumluluk belediyenin, denetim ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nındır” dedi.

İYİ Parti’ye taze kan

Öte yandan Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı’ndan istifa ederek İYİ Parti’ye geçenlerin rozeti takıldı. O isimler ise şöyle: Teşkilatı Başkanı Av. Ali Barış Ercan, Hukuktan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Özlem Vatan, İl Sekreteri Orhangazi Apo, Medyadan Sorumlu Erkan Doğan, Mali İşlerden Sorumlu Çağrı Köylüoğlu.

