İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, 21. Dönem MHP İzmir Milletvekili olan ağabeyi Yusuf Kırkpınar'ın vefat ettiğini açıkladı.

Yusuf Kırkpınar'ın kariyeri

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan Yusuf Kırkpınar, 21. dönemde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) listesinden İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapmıştı. Siyaset dünyasında bıraktığı iz ve gazetecilik kariyerindeki başarısıyla hatırlanan Kırkpınar, birçok kişi tarafından sevgi ve saygıyla anılıyor.

Cenaze töreni bilgileri

İYİ Parti Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “21. Dönem İzmir Milletvekili Ağabeyimiz Yusuf Kırkpınar vefat etmiştir” diyerek üzüntüsünü paylaştı ve cenaze detaylarını duyurdu. Yusuf Kırkpınar’ın cenazesi, 18 Ocak Cumartesi günü İzmir Karşıyaka’daki Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Soğukkuyu Kabristanı’na defnedilecek.