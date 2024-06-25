Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Meral Akşener’e “Partililerin yüzünü yere eğdi” diye tepki gösteren İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın bir grup arkadaşıyla birlikte İYİ Parti’den istifa edeceği ileri sürüldü.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı görüşmenin ardından tepki gösteren İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın bir grup arkadaşıyla perşembe günü partiden resmen istifa edeceği iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda perşembe günü istifa edeceğini öne sürdüğü Aydın ve arkadaşlarının bir süre bağımsız kalacağını iddia etti. Saymaz şunları yazdı:

“Koray Aydın, perşembe günü İyi Parti’den istifa ediyor. Aydın’la birlikte kimi eski Genel İdare Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri, eski ve mevcut il-ilçe başkanlarının da ayrılması bekleniyor. Aydın, bir süre bağımsız kalacak.”

"Başka bir partiye katılmayacak"

NTV’nin haberine göre istifa kararı alan Koray Aydın yeni bir parti kurmayacak. İstifasının ardından bağımsız bir şekilde hareket edeceği öğrenilen Aydın’ın son günlerde ortaya atılan iddiaların aksine bir partiye katılması da beklenmiyor.

Aydın’ın ardından İYİ Parti teşkilatından bazı isimlerin de istifa kararı alabileceği belirtiliyor. Ancak bu isimler arasında herhangi bir milletvekilinin yer alması beklenmiyor.