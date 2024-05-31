Aykut Kaya, yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Parti'de, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim" ifadelerini kullandı. Bu zor kararı alırken milletine ve Antalya'ya daha iyi hizmet etme amacını göz önünde bulundurduğunu belirtti.

Kaya, istifasıyla ilgili olarak, "Bu karar şahsım adına kolay olmamış, ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır" şeklinde konuştu. Siyasete olan bağlılığını ve hizmet anlayışını vurgulayarak, bundan sonra da milletin menfaatlerini ön planda tutarak siyasete devam edeceğini ifade etti.