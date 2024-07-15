İzmir Çeşme'deki yangın faciasında yaşanan can kayıplarına dikkati çeken İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Canımız neden yanıyor? İhmal mi? Yetersizlik mi? İş bilmezlik mi" sorularını sordu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İzmir Çeşme'de sabah saatlerinde başlayan ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, 3 cana mal olan yangınla ilgili sosyal medya hesabından sert eleştirilerde bulundu.

"Her yangında milletçe yüreğimizin yanmasına hep mahkum muyuz" diye soran Milletvekili Türkoğlu, "Bu kaderimiz olamaz" dedi.

"Yangınla mücadelede; bir yerlerde bir yanlışlık var, öngörüsüzlük var, koordinesizlik var, eksiklik var veya yetersizlik, iş bilmezlik var" diyen Türkoğlu, "Bu çok açık ve net bir basiretsizlik örneği!.. Burada da yangının faciaya dönüşmesinin engellenememesi, insanlarımızın kurtarılamaması, söndürme çalışmalarıyla ilgili aksaklıkların araştırılmasını zorunlu kılıyor. Yazık bu ülkeye, yok yere yitip giden insanlarımıza, şehirlerimize, kasabalarımıza, köylerimize, doğamıza, çevremize." diyerek duruma isyan etti.

https://twitter.com/YS_Turkoglu/status/1812870110375190587

Türkoğlu, paylaşımında, şu sorulara da ilgili ve yetkililerden yanıt aradı:

"İhmal mi? Öngörüsüzlük mü? Yetersizlik mi? İş bilmezlik mi? Neyse ne? Çıksın artık ortaya; yüreklerimiz yeterince yanmadı mı?"