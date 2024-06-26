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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında gerçekleşen TBMM Grup toplantısının ardından Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş ile bir araya geldi.

İYİ Parti Darıca İlçe eski Başkanı, Darıca Belediye Başkan Adayı Özhan Öztürk, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş’un yardımcısı oldu. ANKARA (İGFA) - 2017 yılından bu yana partide çeşitli kademelerde görev alan sırasıyla 2017 yılında İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığı, 2020-2023 yıllarında İl Başkan Yardımcılığı, 2023 Genel Seçimlerinde Kocaeli Milletvekili adaylığı, 2024 Yerel Seçimlerinde Darıca Belediye Başkan adayı olan Özhan Öztürk genel merkez görev alarak Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş’un yardımcısı oldu.

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