Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Ekim ayına ertelenmesi ardından İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili direnişlerinin süreceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Eğitim camiası başta olmak üzere kamuoyunda adeta infial yaratan, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK)'nun Genel Kurulu görüşmeleri Ekim ayına ertelendi.

Söz konusu erteleme sonrasında açıklama yapan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "İktidar yanlısı ‘sarı sendikaların’ ibret verici suskunluğunun kayıtlara geçtiği, içinde öğretmenin olmadığı ve “öğretmeni yok etme yasasına” dönüşen kanuna karşı sesini yükselten, hak mücadelesinde gereğini yapan az sayıdaki sorumluluk sahibi sendikalarımızla birlikte sonuna kadar direnmeye elbette devam edeceğiz. Çünkü bu ÖMK; Bakan Yusuf Tekin’in, “öğretmensiz eğitim” kurgusuyla hazırlattığı içinde sadece öğretmenin değil, “maarifin de olmadığı” ve mesleği intihara sürükleyen bir yasadır demiştik! Bu kurguyu, bu büyük oyunu en yüksek perdeden haykırmayı sürdüreceğiz!" diye konuştu.

Daha önceden de "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini öğretmen düşmanları hazırlasaydı, emin olun ancak böyle bir yasa teklifi yapabilirlerdi” diye ortamda dile tepkilerini dile getirdiklerini ifade eden Milletvekili Türkoğlu, "Tavrımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Öğretmen boyun eğmez! Öğretmen ders verir" dedi.