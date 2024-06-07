ANKARA (AA) - İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, "İktidarımızda taban fiyatı ekimden önce belirleyeceğiz." dedi.

Ulusoy, parti genel merkezinde hububat alım fiyatlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarının çiftçilere zarar ettireceğini savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun hububata ilişkin önerdiği taban fiyatı anımsatan Ulusoy, "Enflasyon yüzde 70'lerde, verilen fiyatlar ise yüzde 20'lerde. Hiçbir şeyi hesaplamadan sadece enflasyona baksak bile çiftçimiz yüzde 50 zararda." diye konuştu.

Ulusoy, süt üreticilerinin sorunlarına da değinerek şunları kaydetti:

"Gıda ve tarım, milli güvenlik sorunları içinde ele alınmalıdır. Bu bir beka meselesidir. Şehirlerimizin gıda arzını en ulaşılabilir şekilde halletmek için taban fiyat verdiğimiz ürünlerde çiftçiyi, sütte de üreticiyi desteklemeliyiz. Bizim taban fiyat uygulamamız nasıl olacak? Biz iktidarımızda taban fiyatı ekimden önce belirleyeceğiz. Buğdayın taban fiyatını vereceğiz ve 'artı enflasyon' diyeceğiz. Çünkü hasat dönemine kadar enflasyon artabilir. Taban fiyatı ekimden önce belirleyeceğiz ki çiftçimiz planlama yapabilsin. Çiftçiyi koruyacağız."