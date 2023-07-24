İYİ Partili Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında konuştu. Zorlu, ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Benzin 2021 Eylül'de 7,3 TL'ymiş. Temmuz 2023'e geldiğimizde 34,5. Bu gece bir rivayete göre 2 TL daha zam gelmesi planlanıyor. Aldığınız bu kararlarla 4,7 kat, bugünkü artış da gelirse Türkiye'de akaryakıtı 5 kattan fazla artırdınız. Çünkü döviz kurunu zıplattınız. Eylül 2021'de 8,4 TL'ymiş dolar. 2 yıl içinde 3,3 kat artmış. Türkiye'de enflasyon 2021'in temmuz ayında yüzde 18'di. 2 yıl içerisinde toplam yüzde 186'lık bir kümülatif enflasyon artışı olmuş. Maaşlara ne kadar zam geldi hepimiz biliyoruz. Hiç kimse suyu kabartmaya çalışmasın. Eylül 2021'de en düşük emekli maaşı ile bir emeklimiz 359 litre benzin alabilirken şimdi 217 litre benzin alabilir hale gelmiş" ifadelerini kullandı.



'ŞEFFAFLIK İLKESİNİ AYAKTA TUTMAK İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERDİK'



Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin, "Biz en başından bu yana şeffaflık ilkesini ayakta tutmak için büyük mücadele verdik. Sayın Genel Başkanımız seçim öncesinde de seçim sonrasında da bu ilişki biçimini, bu ilkeye sağdık kalarak büyük bir özveri ile yürüttü. Hatta 2 Mart'taki toplantıda, öncelikle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Çünkü aksi durumda bunun bir pazarlık gibi anlaşılabileceğini, bunun da İYİ Parti'nin ilkelerine uymadığı yönünde iradesini ortaya koydu. Biz en başından bu yana şu ilkeyi ayakta tutmaya çalıştık; seçim sonuçlarını göreceğiz, milletimiz bize ne söyleyecek? Oy oranları ortaya çıktıktan sonra da eğer ülke yönetimi ittifaka verilmiş ise seçilecek cumhurbaşkanı başkanlığında bu oy oranında hangi partilere hangi sayıda hangi bakanlıkların düşeceği konusundaki yol haritamızı ortaya koymuştuk. Bunun altını çizelim. Bu merkezde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında kullandığı 'İki kişinin namusuna emanet edildi' ifadesi de önemlidir. Bunun özellikle kamuoyumuz tarafından hassasiyetle irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır. Ama bu cümle gerçekten Türk siyasetinin bugünü ve yarınları için önemli bir ifadedir" dedi.