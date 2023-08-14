İYİ Parti'li Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, katıldığı bir televizyon programında, 'İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir' sözlerini değerlendirdi. Zorlu, "Sayın Dağ, milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce iyi tanımıyor. Milliyetçilik, vatanseverlik asla FETÖ ile PKK ile yan yana getirilemez. Öyle anlaşılıyor ki; İYİ Parti'nin önümüzdeki siyaset sürecinde Türkiye'yi merkezine alan 85 milyon insanımızı kucaklayarak, bu merkezin heyecan yaratacak olma iddiası birilerini gerçekten ürkütmüş" ifadelerini kullandı.



'İDDİALARI ASLA KABUL ETMİYORUZ'



​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Partililere yönelik 'Yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' çağrısına ilişkin, "Biz Sayın Bahçeli'nin doğrudan olmasa da dolaylı olan bu çağrısına, kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik. Ancak burada bir başka hususa dikkat çekmek istiyorum. Orada bir komşuluk kavramı kullanıldı; ama bunun hemen ardından partinin bazı yetkililerinin, İYİ Partimizle, bizim varlık misyonumuzla, kadrolarımız ile ilgili kullandığı yakışıksız ifadeler, hakaretler oldu. Burada bir tutarsızlık var mı, yok mu; bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isteriz. Asla bu iddiaları ve istinatları kabul etmiyoruz" diye konuştu.