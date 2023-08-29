İYİ Partili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifaklar ile ilgili dünkü yazılı açıklamasına ilişkin, "Bu konuyla ilgili Sayın Erdoğan'ın da açıklama yapmasını bekliyoruz. Çünkü bu çağrının özünde, Türk milletinin yaşadığı sorunları aşabilmek gayesi var. Bu sistem, getirilip Türkiye'de bugüne kadar yaşananlara şöyle bir bakalım. Kutuplaşma, kıskaç siyaseti, bir tarafın sürekli kazanan, bir tarafın sürekli kaybeden olduğu bir portre. Nedense sürekli iktidar ve onun paydaşları ve yandaşları üzerinden konuşlandırılan devletin kaynakları. Bu öylesine özümsendi ki siyasi partilerce, devletimizin kaynakları hoyratça kullanıldı. Örneğin seçim döneminde birçok kez, birçok şeye, herkese yasak getirilirken kendilerini yasaklardan muaf tutan bazı kararlara imza attılar. Türk siyaseti yoruldu. Siyasi partiler kendi kimlikleriyle, öz bilinçleriyle, ortaya koydukları kuruluş felsefeleriyle milletimize hizmet edemez, rekabet edemez hale geldi. İşte bu bilinç dışılığı, bu normal dışılığı ortadan kaldırmak ve milleti merkezine alan bir anlayışla, onun daha iyi hizmet almasını esas alan bir düsturla Genel Başkanımız diyor ki tüm siyasi partilere; 'Gelin kendi kadrolarımızla yarışalım.' Çünkü unutulan bir şey var. Yerel seçimlerde 'ittifak' diye bir şey hukuken yok. Buna ilaveten yüzde 50 artı 1 zorunluluğu da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'HER YERDE İTTİFAK ÇAĞRISI OLACAK'



Farklı partilerin ittifak çağrılarına değinen Zorlu, "Hal böyleyken, yerelde tüm yurttaşlarımız birbiriyle eşit hizmet alma iradesine ve hakkına sahipken, siz şimdi zorla bir sayısal çoğunluk üzerinden insanlarımızı şimdiden yerel seçimlerde bir yokluk varlık, tırnak içinde onların dediği dilim varmıyor ama zillet falan şeklinde ifadeler. Bir ölüm kalım mücadelesine götürüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 'Demokrasi' diye bir şey var. 'Çoğulculuk' diye bir şey var. Bu ülkede 'kardeşlik hukuku' diye bir şey var. İnsanları düşmanlaştırmaktan yorulmadınız mı hala? Bizim isyanımız bunadır. Bizim çağrımız bunu düzeltmeye yöneliktir. Eğer böyle bakacak olursak, bir süre sonra nereye gidecek bu ülke biliyor musunuz? Apartman yönetimlerinde, kooperatiflerde, bilimum her yerde ittifak kurmak için bir çağrı oluşacak. Böyle bir siyaset olamaz. Buna artık bir 'dur' demeliyiz. Biz zaten özünden beri, bu sistemin milletimize getirdiği bu dayatmanın karşısında olduk. Bu tutarlılık içerisinde de bu çağrıda bulunduk. Biz bu çağrının kendi adımıza yerine getirmenin gayesi ve hedefi içerisinde olacağız" diye konuştu.