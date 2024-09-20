İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 2023 yılı itibarıyla "kariyer boyu etki" kategorisinde 11, "yıllık etki" kategorisinde ise 6 akademisyeniyle global ölçekteki en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

İYTE’nin başarısı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), önceki yıla göre öğretim üyesi sayısını artırarak, dünya çapında en etkili bilim insanları listesinde kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, bu başarının öğretim üyelerinin dünya standartlarındaki araştırmaları ve disiplinler arası etkilerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Global başarı ve stratejik alanlar

İYTE, fizik ve astronomi, mühendislik, kimya, stratejik teknolojiler ve çevre bilimleri gibi stratejik alanlarda yürütülen projelerle dikkat çekiyor. Akademisyenlerin bu alanlardaki katkıları, hem ulusal hem de uluslararası başarılarla taçlandırılıyor. Rektör Baran, akademisyenlerin bu başarılarının kurum için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Listeye giren akademisyenler

Stanford Üniversitesi'nden Dr. John PA Ioannidis liderliğindeki araştırma ekibi, 2023 yılı için iki ayrı kategoride İYTE'den listeye giren öğretim üyelerini duyurdu. İşte İYTE'nin öne çıkan akademisyenleri:

Prof. Dr. Alper Baba - İnşaat Mühendisliği

- İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Çekdar Vakıf Ahmetoğlu - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Prof. Dr. Ekrem ÖZDEMİR - Kimya Mühendisliği

- Kimya Mühendisliği Prof. Dr. Erdal Bedir - Biyomühendislik

- Biyomühendislik Prof. Dr. Gökmen Tayfur - İnşaat Mühendisliği

- İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Hasan Şahin - Fotonik

- Fotonik Prof. Dr. Mustafa Muammer Demir - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Prof. Dr. Nejat Bulut - Fizik

- Fizik Prof. Dr. Sacide Altınkaya - Kimya Mühendisliği

- Kimya Mühendisliği Prof. Dr. Volga Bulmuş - Biyomühendislik

- Biyomühendislik Doç. Dr. Kıvılcım Yüksel Aldoğan - Elektrik Elektronik Mühendisliği

- Elektrik Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş - Fotonik

Liste hazırlama süreci

Dünyada 210 bin bilim insanını kapsayan bu liste, standartlaştırılmış alıntı göstergelerine dayanarak oluşturulmuştur. Bu göstergeler, atıf sayıları, h-indeksi değerleri ve kariyer boyu etki faktörleri gibi kriterlere dayanmaktadır. Araştırma, bilim insanlarını 21 bilimsel alan ve 176 alt alana ayırarak, her alandan ilk yüzde 2'lik dilimini belirlemektedir.