İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 2023 yılı itibarıyla "kariyer boyu etki" kategorisinde 11, "yıllık etki" kategorisinde ise 6 akademisyeniyle global ölçekteki en etkili bilim insanları arasında yer aldı.
İYTE’nin başarısı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), önceki yıla göre öğretim üyesi sayısını artırarak, dünya çapında en etkili bilim insanları listesinde kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, bu başarının öğretim üyelerinin dünya standartlarındaki araştırmaları ve disiplinler arası etkilerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.
Global başarı ve stratejik alanlar
İYTE, fizik ve astronomi, mühendislik, kimya, stratejik teknolojiler ve çevre bilimleri gibi stratejik alanlarda yürütülen projelerle dikkat çekiyor. Akademisyenlerin bu alanlardaki katkıları, hem ulusal hem de uluslararası başarılarla taçlandırılıyor. Rektör Baran, akademisyenlerin bu başarılarının kurum için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Listeye giren akademisyenler
Stanford Üniversitesi'nden Dr. John PA Ioannidis liderliğindeki araştırma ekibi, 2023 yılı için iki ayrı kategoride İYTE'den listeye giren öğretim üyelerini duyurdu. İşte İYTE'nin öne çıkan akademisyenleri:
- Prof. Dr. Alper Baba - İnşaat Mühendisliği
- Prof. Dr. Çekdar Vakıf Ahmetoğlu - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
- Prof. Dr. Ekrem ÖZDEMİR - Kimya Mühendisliği
- Prof. Dr. Erdal Bedir - Biyomühendislik
- Prof. Dr. Gökmen Tayfur - İnşaat Mühendisliği
- Prof. Dr. Hasan Şahin - Fotonik
- Prof. Dr. Mustafa Muammer Demir - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
- Prof. Dr. Nejat Bulut - Fizik
- Prof. Dr. Sacide Altınkaya - Kimya Mühendisliği
- Prof. Dr. Volga Bulmuş - Biyomühendislik
- Doç. Dr. Kıvılcım Yüksel Aldoğan - Elektrik Elektronik Mühendisliği
- Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş - Fotonik
Liste hazırlama süreci
Dünyada 210 bin bilim insanını kapsayan bu liste, standartlaştırılmış alıntı göstergelerine dayanarak oluşturulmuştur. Bu göstergeler, atıf sayıları, h-indeksi değerleri ve kariyer boyu etki faktörleri gibi kriterlere dayanmaktadır. Araştırma, bilim insanlarını 21 bilimsel alan ve 176 alt alana ayırarak, her alandan ilk yüzde 2'lik dilimini belirlemektedir.