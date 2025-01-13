İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Silikon Vadisi'nin önde gelen inovasyon ağı World Innovations Network (WIN) ile birlikte genç girişimcilere küresel rekabet gücü kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programına ev sahipliği yapıyor. Bu program, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine büyük katkılar sağlayarak, genç girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerine ve yatırımcılarla buluşmalarına olanak tanıyor.

Girişimcilik potansiyelini harekete geçiriyor

Silikon Vadisi'nin teknoloji öncüsü World Innovations Network (WIN), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile yaptığı iş birliği kapsamında Türkiye’deki girişimcilik potansiyelini harekete geçirmek için önemli bir adım attı. Amerika Birleşik Devletleri’nin teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nde doğan ve UC Berkeley Üniversitesi'ndeki AMENA Girişimcilik ve Kalkınma Merkezi ile ortaklık yapan WIN, İzmir'deki genç girişimcilere küresel arenada başarı kazandırmayı amaçlayan “Yenilik ve Girişimcilik Geliştirme Programı”nı İYTE çatısı altında gerçekleştirdi. Bu program, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda genç girişimcileri hem küresel rekabete hazırlıyor hem de Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlıyor.

Türkiye’de girişimcilik için küresel destek

2023 yazında çevrimiçi başlayan bu program, 2024 yaz ve güz dönemlerinde de devam etti. Programın amacı, İYTE öğrencilerinin ağırlıkta olduğu katılımcılara iş fikri geliştirmeden yatırımcı sunumlarına kadar geniş bir perspektifte eğitim vererek, girişimcilik dünyasına adım atmalarıydı. Katılımcılar, iş modeli oluşturma, müşteri ihtiyaçlarını analiz etme ve pazar araştırması yapma gibi konularda detaylı bilgi sahibi oldular. Aynı zamanda mentorlar eşliğinde yenilikçi fikirlerini geliştirirken, BM’nin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun çözümler ürettiler.

Silikon Vadisi’nin deneyimi Türkiye’ye taşındı

Programın başarıya ulaşmasında büyük pay sahibi olan bir diğer unsur ise Silikon Vadisi'ndeki deneyimli girişimcilerin sunduğu mentorluk desteğiydi. İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğkan Tuğlular, Silikon Vadisi’nin tecrübeli mentorlarının katılımcıların iş fikirlerini şekillendirirken karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Bu mentorlar sadece bilgi vermekle kalmadı, aynı zamanda girişimcilerin iş dünyasında başarılı olmaları için ilham verdi.

Girişimcilerden yatırımcılara etkileyici sunumlar

Eğitim programının final etkinliği ise katılımcıların geliştirdikleri iş planlarını jüri karşısında sunmalarıyla taçlandı. Bu etkinlik, genç girişimcilere potansiyel yatırımcılarla ve sektörün önde gelen isimleriyle tanışma fırsatı sundu. Girişimciler, iş fikirlerini daha da geliştirerek yatırım alma potansiyellerini artırma şansı yakaladılar. WIN TR ve İYTE iş birliği ile hayata geçirilen bu program, yerel yeteneklerin küresel inovasyon ağlarına entegre olmasını sağlarken, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini canlandırmayı da hedefliyor.

Programın sonunda düzenlenen sertifika töreninde, katılımcıların başarıları kutlandı. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, WIN Yönetim Kurulu Başkanı Farzad Naimi, Softin Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Ural, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba ve Cota Capital Yönetim Kurulu Başkanı Bobby Yazdani gibi isimler programa desteklerinden dolayı teşekkür plaketi aldılar.