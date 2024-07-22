İz Afed'den Yerel Yönetimlere Çağrı

İZ-AFED, İzmir yerelinde afet yönetimi alanında uzmanlaşmış tek dernek olduklarını, İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerine afetlere ve ikincil afetlere karşı işbirliği yapma çağrısında bulunduklarını aktardı. Dernek bünyesindeki 5 farklı tematik ekipten biri olan "Afet Yönetimi Plan ve Proje Ekibi" ile İzmir için kapsamlı afet ve acil durum yönetim planları hazırladıklarını bildirdi. Bu planlarını her ilçenin özgün koşullarına ve risklerine göre güncelleyerek, yerel yönetimlerle iş birliği içinde uygulanabilir hale getirmek istiyor.

Çok yönlü ve nitelikli kadro

İZ-AFED afet yönetimi konusuna dikkat çekerek, "Afet yönetiminin, risk ve kriz yönetimi, müdahale kapasitesi gibi pek çok aşamayı içerdiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, çeşitli branşlardan yaklaşık 20 mühendis, 10 iş güvenliği uzmanı, sivil savunma uzmanları, avukatlar, öğretmenler ve sağlıkçılardan oluşan bir kadro oluşturduk. Bu kadro, afet bilinci, yangın güvenliği, ilkyardım, tehlikeli maddeler ve diğer konularda eğitmenler yetiştiriyor" diye konuştu.

Sanatla afet bilinci

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, afet bilincini anlatan bir tiyatro ekibi kurdularını açıklayan İZ-AFED, "Tiyatral Anlatım Ekibi tarafından sahnelenen “HAZIR MIYIZ?” adlı 20 dakikalık kısa oyun, mizahi bir şekilde afet bilgisi öğretmeyi hedefliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, afet bilincini sanatın gücüyle yaygınlaştırmayı amaçlıyor" dedi.

Önceki dönemde yaşanan zorluklar

İZ-AFED yaşadıkları zorlukları belirterek, "Tunç Soyer döneminde, İzmir için hazırladığımız “İBB Bütünleşik Afet Yönetimi Planı”nı anlatma fırsatı bulamadık. Randevu taleplerimiz yanıtsız kaldı ve bazı bürokratlar tarafından engellendik. Bu durum, İzmir’in afet yönetimi açısından kayıplar yaşamasına neden oldu. Ancak yeni dönemde Cemil Başkan ve ilçe belediye başkanları ile daha umutluyuz" diye aktardı.

Belediyelerin görev ve sorumlulukları

İZ-AFED 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri, belediyelerin afet yönetimindeki kritik rolünü vurgulayarak, "Belediye Kanunu’nun 53. Maddesi, yerel yönetimlerin afetlerdeki görev ve sorumluluklarını belirtiyor. Bu görevlerin yerine getirilmemesi, acıların ve yıkımların devamına neden olmaktadır. Geçmişte pek çok ilçe belediyesine önerilerde bulunmamıza rağmen, bu çağrılarımız dikkate alınmamıştır" diye belirtti.

Gerçekçi ve uygulanabilir afet yönetimi

İZ-AFED Afet yönetiminin sadece jeolojik olayları değil, ikincil afetler ve çevresel sağlık tehditlerini de kapsaması gerektiğinin altını çizerek, "Özellikle asbest ve hava kirliliği gibi konular, halk sağlığı açısından büyük tehditler oluşturuyor. Biz, afet yönetimini ekolojik mücadele ile bir bütün olarak ele alıyoruz. Toplum tabanlı, şeffaf ve bilimsel bir yaklaşım ile gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hibe destekli projeler ve çözüm önerileri

Dernek olarak, İzmir için il, ilçe, mahalle ve bina ölçeğinde afet yönetimi planları hazırladıklarının altını çizerek "Bu planlar, hibe destekli projelere dönüştürülerek, ekonomik kaynak sağlanabilir ve belediyelerin bütçelerinden harcama yapılmadan afetlere karşı önlemler alınabilir. İzmir’in afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için işbirliği öneriyoruz. Yerel yönetimlere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Afetsiz günler dileğiyle..." diyerek sözlerini noktaladı.