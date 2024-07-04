30 Ağustos 2010 tarihinde ilk yolcusunu taşıyan İZBAN, 14 yıllık süreçte büyük bir başarı hikayesi yazdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında kurulan İZBAN, Avrupa’nın en hızlı büyüyen raylı sistemlerinden biri olarak 1 milyar yolcu barajını aştı. 2013 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından “En İyi İş Birliği” kategorisinde ödül alan İZBAN, hat uzunluğu, istasyon ve filo sayısı açısından hızla büyüdü.

136 kilometrelik hat uzunluğu

İZBAN, başlangıçta Halkapınar ile Cumaovası arasında yolcu taşımaya başladı. Ardından 5 Aralık 2010’da Çiğli-Cumaovası ve 30 Ocak 2011’de Aliağa-Cumaovası hattı işletmeye açıldı. İzmir Metro ile Halkapınar’dan sonra ikinci aktarma istasyonu olan Hilal İstasyonu 4 Ağustos 2013’te, Cumaovası-Tepeköy hattı 6 Şubat 2016’da, Tepeköy-Selçuk hattı ise 8 Eylül 2017’de açıldı. Böylece İZBAN, 136 kilometrelik hat uzunluğuna ulaştı.

İstasyon sayısı 41’e çıktı

İlk etapta 13 istasyonla hizmete başlayan İZBAN, zamanla 24, ardından 32 istasyona ulaştı. Torbalı ve Selçuk hatlarının devreye girmesiyle istasyon sayısı 41’e çıktı. Yapımı devam eden Gürçeşme, Katip Çelebi, Asarlık ve Koyundere istasyonlarının eklenmesiyle istasyon sayısı 45’e yükselecek. Planlanan Aliağa-Bergama hattı açıldığında ise hat uzunluğu 186 kilometreye, istasyon sayısı 51’e çıkacak.

Vagon sayısı 219’a ulaştı

İZBAN, 2010 yılında 24 vagonla başladığı yolcu taşımacılığında, beş yıl içinde 219 vagona ulaştı. Bu artış, yolcularına sunduğu konforlu hizmet standartlarının yükselmesini sağladı. 8 Mart 2013’te 50 milyonuncu, 3 Kasım 2019’da 500 milyonuncu yolcusunu taşıyan İZBAN, 1 Temmuz 2024 itibariyle 1 milyar yolcu barajını geçti.

Pandemi döneminde stratejik misyon

İZBAN, 2020-2021 pandemi döneminde de kesintisiz hizmet sunarak stratejik bir misyon üstlendi. Sağlık çalışanlarına sunduğu ücretsiz toplu taşıma hizmeti ile takdir topladı. Ayrıca, dini ve milli bayramlarda ücretsiz seferler düzenleyerek, fuar, seçim, festival ve kutlamalarda ek seferlerle yolcularına kolaylık sağladı.