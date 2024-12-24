İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında faaliyet gösteren İZBAN A.Ş.’de büyük değişiklik! İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden genel müdür yardımcılığı görevine, Makine Mühendisi Hakan Ünal atandı.

İzmir'in ulaşımını yeniden şekillendirecek bu atama, aynı zamanda İZBAN A.Ş.'nin geleceği adına önemli bir dönüm noktası olabilir. Hakan Ünal’ın göreve başlaması, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım politikalarını daha verimli ve modern hale getirme hedefiyle atılan büyük bir adım olarak görülüyor. İzmir’in ulaşım altyapısındaki bu gelişmeler, şehri daha erişilebilir kılmak için büyük bir fırsat sunuyor.