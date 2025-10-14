Berivan KAYA/EGEDESONSÖZ Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda hazırlanan yüzde 20 oranındaki zam önerisi, belediye komisyonlarından oyçokluğuyla geçerek meclis gündemine taşındı.

İZBAN Yönetim Kurulu’nun 18 Eylül 2025 tarihli toplantısında alınan karar sonrası, yeni tarife önerisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu. Komisyonlarda yapılan görüşmelerin ardından teklif kabul edildi ve meclise gönderildi.

Zam teklifi mecliste de onaylanırsa, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren yeni ücret tarifesi yürürlüğe girecek. Buna göre;

• Öğrenci biniş ücreti 12,5 TL’den 15 TL’ye,

• Tam biniş ücreti ise 25 TL’den 30 TL’ye yükselecek.

90 dakika uygulaması kaldırılmıştı

TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak işletmesi olan İZBAN, kısa süre önce “90 dakika” ücretsiz aktarma ve “Halk Taşıt” indirim uygulamasından çıkarılmıştı. Bu düzenleme, özellikle öğrenciler ve günlük işe gidiş gelişlerde İZBAN’ı kullanan vatandaşlar arasında tartışma yaratmıştı.

Meclisten geçmesi halinde yeni zamlı tarife, İzmirli yolcuları kasım ayı itibarıyla karşılayacak.