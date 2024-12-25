İZBAN'da sekiz yıldır aralıksız görev yapan Genel Müdür Dr.Mehmet Seçkin Mutlu, emekliye ayrıldı.

İZBAN'daki görevi süresince merkez hatta altı dakika bir tren uygulamasını hayata geçiren, yoğun saatlerde ek seferleri ve dokuz vagonlu setleri devreye alan, İZBAN aplikasyonuyla yolcu bilgilendirmesini en üst seviyeye taşıyan, yolcu güvenliği adına tren setleri içinde "tim" adı verilen özel güvenlik sistemini kuran Mutlu, özellikle pandemi dönemindeki ürettiği çözümlerle İZBAN'ı İzmir ulaşımının en stratejik sistemi düzeyine ulaştırdı.

Mutlu döneminde Selçuk'a kadar ulaşan İZBAN, 1 milyarı geride bırakan yolcu sayısı ve 136 kilometrelik uzunluğu ile ülkemizin havalimanı bağlantılı en büyük banliyö sistemi oldu.

30 Ağustos 2010'da ilk yolcusunu taşıyan İZBAN'da en uzun süre genel müdür olarak görev yapan Mutlu, işletme eğitiminin ardından Maltepe Üniversitesi'nde iletişim üzerine doktorasını vererek "doktor" unvanını almıştı.

Mutlu, uzun yıllar havacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak farklı görevler almıştı.