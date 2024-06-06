İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'ın hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. İzmir'in kuzey-güney hattında faaliyet gösteren İZBAN'da, Gürçeşme İstasyonu ve Çiğli Katip Çelebi Üniversitesi bölgesinde bulunan yeni istasyonların inşaatı sürüyor. Bu istasyonlar, Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında yer alacak ve bölgedeki talepler doğrultusunda yapılmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Sistemleri Şube Müdürü Gülay Uysal, her iki istasyonun da inşaatının hızla ilerlediğini belirterek, "Katip Çelebi İstasyonu Ulukent ile Egekent istasyonları arasında, Gürçeşme İstasyonu ise Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında hizmet verecek. Betonarme imalatlar devam ediyor ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Bu istasyonlar, muhtarlardan ve yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda açılacak ve aktif olarak kullanılacaktır. 2025 yılı Mayıs ayına kadar tamamlanması planlanan istasyonlarımızı daha erken bir tarihte bitirmeyi hedefliyoruz. Katip Çelebi İstasyonu 210 metre uzunluğunda ve çapraz iki perondan oluşuyor. Gürçeşme İstasyonu ise aynı şekilde 210 metre uzunluğunda ve karşılıklı iki perona sahip" dedi.

Ayrıca, Menemen Asarlık ve Koyundere'de yapılacak olan istasyonların proje çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki talep ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlanan bu istasyonlar, Egekent-2 ve Menemen İZBAN istasyonları arasında yer alacak ve hizmete girdiğinde yurttaşların rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacaktır. 4 yeni istasyonun hizmete girmesiyle birlikte İZBAN'ın durak sayısı 45'e çıkacak.

İzmir Banliyö Sistemi İZBAN hattı, Türkiye'nin en uzun banliyö hattı olma özelliğini taşımaktadır. 2010 yılında 80 kilometrelik bir güzergahla Aliağa ile Menderes arasında hizmete giren hattın, Torbalı'ya kadar olan bölümü daha sonra uzatıldı. Ardından Tepeköy ile Selçuk arasındaki 26 kilometrelik bölüm de hizmete açıldı. Selçuk İstasyonu'nun da eklenmesiyle birlikte İZBAN hattı 136 kilometreye ulaştı.