Yakın zamanda 90 dakikalık ücretsiz biniş uygulamasından çıkarılmasıyla gündeme gelen İZBAN, bu kez finansal adımlarıyla tartışma konusu oldu.

Toplantıda ele alınacak önergeye göre, İZBAN A.Ş’nin 28 Ağustos 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, belediyenin şirketteki %47’lik payını korumak amacıyla 470 milyon TL’lik rüçhan hakkının kullanılması planlanıyor. Bu tutarın sermaye artışına katılım için harcanması öngörülüyor.

Belediye yetkilileri, sermaye artışının İZBAN’ın hizmet kapasitesinin korunması ve mevcut ortaklık yapısının istikrara kavuşturulması açısından kritik olduğunu belirtiyor. Önergenin mecliste kabul edilmesi durumunda, belediye İZBAN’daki payını güçlendirerek gelecekteki yatırım ve operasyonel planlarda söz sahibi olmaya devam edecek.

İZBAN’ın finansal planlaması ve sermaye artışı, özellikle toplu taşımada yaşanan değişikliklerin ardından İzmirli yurttaşların ilgisini çekiyor. Meclis üyeleri, önergeyi değerlendirerek önümüzdeki günlerde kararını verecek.